Zwei Filialen der Traditionsbäckerei Martin Auer gibt es bereits in Kärnten. Beide sind in Klagenfurt stationiert – eine in den City Arkaden, eine weitere am Alten Platz. Offensichtlich trifft das Auer-Brot genau den Geschmack der Kärntnerinnen und Kärntner, denn das Unternehmen baut nun sein Filialnetz in unserem Bundesland weiter aus. In der Landeshauptstadt, wie auch in der Draustadt will Martin Auer in Kürze neue Geschäfte eröffnen.