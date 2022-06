OP-Masken, Baby-Elefant, FFP2-Masken, Lockdown. Corona hat eine Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen nach sich gezogen. Exakt 791 Tage lang galt in lebensnotwendigen Bereichen wie Lebensmittelhandel, Apotheken und Gesundheitseinrichtungen für alle Maskenpflicht. Am 1. April 2020 wurde – unter Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober – die erste Verordnung veröffentlicht. Seit heute, Mittwoch, können zumindest alle Mitarbeiter in den Supermärkten aufatmen. Die Maske für Angestellte und Kunden ist – zumindest bis 23. August – Geschichte.