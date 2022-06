Der Juni wird von der LGBTIQ+ Gemeinschaft weltweit als „Pride Month“ verstanden. Auch die Landeshauptstadt zeigt wieder Flagge. Seit Mittwochfrüh wehen die Regenbogenfarben für einen Monat vor dem Rathaus. Stadträtin Corinna Smrecnik, Referentin für LGBTIQ-Anliegen ist es wichtig, ein Zeichen für Toleranz zu setzen. „Ich freue mich, dass wir das als Landeshauptstadt auch in diesem Jahr wieder die Fahne hissen. Wir alle verdienen dieselbe Wertschätzung und Gleichbehandlung“, betont sie.

Die Arbeitsgemeinschaft in Klagenfurt hat bekanntlich erstmals das aktive Engagement gegen Diskriminierung in ihrem Arbeitsprogramm verankert. Gemeinsam mit der LGBTIQ+-Community werden regelmäßig sichtbare Zeichen gesetzt, wie der Regenbogen-Schutzweg am Heuplatz oder die Regenbogen-Sitzbänke.