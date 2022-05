Heuer nehmen insgesamt rund 1650 Kinder bzw. 88 Schulen aus zehn Kärntner Bezirken an der Kinder-Sicherheitsolympiade teil. Dienstag ging der Bezirkswettbewerb der Stadt Klagenfurt im Sportzentrum Fischl über die Bühne. Der Grundgedanke des Events ist es, Sicherheit spielerisch zu lernen. Beim Bezirkswettbewerb waren rund 120 Kinder aus sechs Schulen anwesend.

"Die Sicherheitsolympiade ist eine wunderbare Möglichkeit für junge Menschen zu lernen, wie wichtig Wissen in Notfallsituationen ist. Unter Umständen kann das dort Gelernte ein Leben retten. Deshalb unterstütze ich solche Veranstaltungen", so der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider.

Im Zuge der Veranstaltung gibt es vier verschiedene Klassenbewerbe und Spiele. Die Kinder können dabei nicht nur ihr Sicherheitswissen testen und erweitern, sondern auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Einige der Punkte sind Unfallvermeidung, Selbstschutz, Zivilschutz, Verhalten in Notfallsituationen.

Klagenfurter Sieger

Der erste Platz ging an die Volksschule de La Tour Primaria (Lehrerin Heike Dobernigg) mit 606 Punkten. Damit hat sie sich im Sportzentrum Fischl das Ticket für das Landesfinale in Klagenfurt am Mittwoch, dem 22. Juni gesichert und ist damit Anwärter für den Titel "Sicherste Volksschule Kärntens 2022". Der zweite Platz ging an die Kinder der VS 8 Dr. Karl-Renner-Schule 4b (Lehrerinnen Andrea Battistutti, Beate Fabian). Sie erspielten sich 528 Punkte. Mit 512 Punkten ging der dritte Platz an die VS 10 Körnerschule 4cM (Lehrerinnen: Margot Gindl, Marisa Springer).