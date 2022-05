Am 24. Juni geht der "After Work Markt" in die dritte Runde. Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsserie wird (fast) jeden Freitag jeder Quadratmeter des Klagenfurter Benediktinermarktes genutzt, die Gäste aus nah und fern mit kulinarischen Genüssen, chilligem DJ-Sound und Livemusik junger heimischer Bands verwöhnt.

"Der Benediktinermarkt ist die Seele Klagenfurts", erklärte Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider bei der Präsentation des aktuellen Programms. "Jetzt erfährt er eine zusätzliche Belebung. Die Gastronomie hatte es in Zeiten des Lockdowns besonders schwer, mit diesen Events unter freiem Himmel und unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen wurde in den letzten beiden Jahren ein Akzent gesetzt, der sowohl von den Gastronomen am Markt, aber auch von der Bevölkerung, die hungrig nach einem geselligen Miteinander war, gut angenommen wurde." Als Marktreferent freue er sich schon jetzt "auf die tolle Stimmung und die einzigartige Atmosphäre".

Für das Programm sorgt in bewährter Art Maria Anna Virgolini vom Stereo-Club: Ab 16 Uhr gibt es chilligen DJ-Sound (von DJ Horst Warmuth), ab 19 Uhr gehört die Bühne jungen Klagenfurter Bands - wie beispielsweise Taft Funk (24. Juni), Popwal im Duo (1. Juli), Katie Cassidy Trio (8. Juli), Vanessa Dollinger & Meli Stein (26. August), Gran Tourismo (2. September) und Acoustica (9. September).

Ab Ferienbeginn bis Ende August macht der "After Work Markt" Sommerpause. "Wir begrüßen die Veranstaltung sehr", sagt Gert Höferer, seines Zeichens Betreiber des "Teatros am Markt". Er und weitere Gastonomen würden sich aber freuen, wenn die Sommerpause auch genutzt werde. Kleines Detail am Rande: Höferer und seine Kollegen waren - im Gegensatz zu einigen Künstlern - nicht zum Präsentationstermin geladen. Von den genauen Terminen erfuhren sie im Nachhinein.