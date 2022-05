Mehr als drei Jahre nach dem verheerenden Unglück in einem Glock-Werk in Ferlach hat das Oberlandesgericht (OLG) Graz am Dienstag die Schuldsprüche gegen die vier Angeklagten zum Teil aufgehoben: Drei ehemalige leitende Glock-Mitarbeiter waren dafür im September 2020 zu Geld- und bedingten Haftstrafen verurteilt worden, die Glock GmbH zu einer Geldbuße. Alle Angeklagten haben gegen das Urteil des Landesgerichtes Klagenfurt berufen.