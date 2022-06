Es ist geschafft! Die Szenen für das neue Musikvideo zum aktuellen Song "Herzbrennen" der aus Arnoldstein stammenden Schlagersängerin Elisabeth Kreuzer sind im Kasten. Gedreht wurde Ende Mai in Pörtschach am Wörthersee und in einem Villacher Café. In dem Lied geht es um Fragen rund um die "echte Liebe".