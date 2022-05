Über Eigenantrag hat das Unternehmen Monte Cristo Tourismus GmbH (Tourismus, Immobilien und Steinmetzgewerbe) mit Sitz in der Kärntner Landeshauptstadt am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das gab der KSV1870 am Montag bekannt. Dem staatlich bevorrechteten, wirtschaftlich und politisch unabhängigen Gläubigerschutzverband liegen aktuell noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Zwei Mitarbeiter sind betroffen.