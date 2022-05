In Österreich leben rund 5000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. In der Öffentlichkeit finden sie und ihre Familien zu wenig Beachtung. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, hat das Hospiz Österreich 2021 den Österreichischen Kinderhospiz- und Palliativtag am 1. Juni ins Leben gerufen.

In Kärnten wurden in den letzten Jahren verschiedene Angebote geschaffen und ausgebaut. Mittlerweile gibt es mobile Palliativteams für Kinder und Jugendliche des Elternkindzentrum (ELKI) im Klinikum Klagenfurt sowie im LKH Villach. Am ELKI sowie im LKH Villach wird zudem stationäre Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche angeboten. Im Vorjahr wurden kärntenweit um die 60 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien palliativ (mobil) versorgt.

Informationstag

Am 1. Juni gibt es am Alten Platz in Klagenfurt, von 12 bis 16 Uhr einen Info-Stand, an dem Experten aus der Hospiz- und Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche für Gespräche bereitstehen. Zudem gibt es auch ein spaßiges Rahmenprogramm mit den Rote Nasen Clowndoctors und einer Slackline. Vor Ort wird Infomaterial aller teilnehmenden Organisationen aufliegen.