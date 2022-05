In der Nacht auf Montag kam es in Klagenfurt und Ferlach zu Einbrüchen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nicht bekannt.

Zwischen 3 Uhr und 05.20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Apotheke im Stadtgebiet von Klagenfurt ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und stahlen Medikamente. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Gegen 3.10 Uhr wurde ein Blumengeschäft in Klagenfurt ausgeraubt. Hier schlugen die unbekannten Täter die Glastüre ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Täter stahlen aus dem Geschäft Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Auch hier ist der Gesamtschadenssumme derzeit noch nicht bekannt.

Schule in Ferlach

Auch eine Schule in Ferlach wurde von Einbrechern heimgesucht. Hier erstreckt sich der mögliche Tatzeitpunkt über mehrere Tage. Die bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen 25. Mai 23.30 Uhr und Sonntag 07.15 Uhr in die Schule ein. Sie verschafften sich Zutritt über ein aufgezwängtes Fenster und brachen in weiterer Folge die Türe zum Konferenzzimmer auf und durchsuchten es. Es wurde eine geringe Menge an Bargeld gestohlen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.