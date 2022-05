"Weinfest der Regionen" feiert seine zweite Auflage

Von 9. bis 12. Juni heißt es wieder "Ausg’steckt is" am Domplatz in Klagenfurt: Nach der Premiere im Vorjahr findet hier zum zweiten Mal das "Weinfest der Regionen" statt. Kärnten ist in diesem Jahr stark vertreten.