Einsatz für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Sonntag um 2.00 Uhr früh. Ein auf einem Parkplatz in Klagenfurt abgestellter E-Scooter brannte – vermutlich wegen eines technischen Defekts – lichterloh. Die Akkuzellen des Scooters platzten laut Bericht der Feuerwehr bereits "unter lautem Knall und hellem Lichtbogen auf". Ein in der Nähe geparkter Pkw konnte noch rechtzeitig entfernt werden, wurde aber dennoch beschädigt.