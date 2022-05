Nach Villach in den Gasthof Bacher luden die NEOS am Samstag zur Landesmitgliederversammlung. Auf der Agenda unter anderem: die Wahl des Landessprechers. Mit Janos Juvan (37) stand der bisher interimistisch mit dieser Funktion nach dem überraschenden Rücktritt von Markus Unterdorfer-Morgenstern betraute Gemeinderat in Klagenfurt zur Wahl. Mit 97,1 Prozent wurde Juvan schließlich zum Landessprecher gewählt. Von den insgesamt 46 Wahlberechtigten wurden 34 Stimmen abgegeben.