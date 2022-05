Was haben Gourmetrestaurants von Weltruf wie das Schauenstein von Andreas Caminada in der Schweiz, das Aqua von Sven Elverfeld in Deutschland, Südtirols Aushängeschild St. Hubertus von Norbert Niederkofler oder österreichische Top-Betriebe wie das Ikarus, das Steirereck oder das Obauer gemeinsam? Sie alle wurden im aktuellen Hornstein Ranking 2022 mit drei Kronen ausgezeichnet. Mit dabei in dieser exklusiven Riege ist auch Hubert Wallner aus Maria Wörth - der einzige Kärntner Koch, der im Hornstein Ranking drei Kronen erreichen konnte. Nur 37 Restaurants im gesamten deutschsprachigen Raum schafften mit 95 oder mehr Punkten den Sprung in die Drei-Kronen-Kategorie, darunter 13 deutsche, sechs Schweizer, 16 österreichische sowie zwei Südtiroler Spitzenbetriebe. Das Besondere am Hornstein Ranking: Die Liste schlüsselt die Ergebnisse der wichtigsten Gourmetguides im deutschsprachigen Raum auf und ist damit ein objektiver, rechnerischer und unkommentierter Querschnitt durch die einschlägigen Restaurantbewertungen.

Mit den Worten "Vielen Dank an unsere Gäste und Mitarbeiter", bedankte sich Hausherr Hubert Wallner höchstpersönlich für die Unterstützung via Instagram. "Der absolute Wahnsinn- wir sind im Hornstein Ranking 2022 unter den 50 besten Restaurant, nämlich auf dem 7. Platz"

Vor Kurzem wurden die Ergebnisse des Hornstein-Rankings 2022 präsentiert. Die 40. Jubiläumsausgabe des Rankings, das nach seinem Gründer Wolf Freiherr von Hornstein benannt ist, zeigt einen Überblick der führenden Restaurants in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz. Grundlage der Liste sind die aktuellen Bewertungen der marktführenden Restaurantguides Michelin, Gault-Millau, Feinschmecker, Aral, Varta, Der Große Restaurant & Hotel Guide und Gusto. Diese werden nach einem 100-Punkte-System aufgeschlüsselt und zu einer komprimierten Übersicht zusammengefasst, die subjektiven Bewertungen der einzelnen Guides erhalten dadurch einen objektiven Rahmen.