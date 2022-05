Lehrlingsmessen finden im großen Rahmen regelmäßig statt, bisher gab es aber in Klagenfurt keine Möglichkeit in einem kleinen, persönlichen Rahmen für Unternehmen und interessierte Jugendliche einander kennenzulernen und sich vorzustellen.

In der Vorwoche fand daher erstmals der Lehrlingsinformationstag der

Abteilung Bildung der Stadt Klagenfurt statt. 15 Unternehmen, ausschließlich regionale Firmen, haben ihre Tätigkeiten vorgestellt. Jugendliche aus verschiedenen Schulen, welche zuvor kontaktiert und per Terminbuchung in das Gemeindezentrum eingeladen wurden, nahmen daran teil.

Bildungsreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig und Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht waren ebenfalls vor Ort und

zeigten sich über die positive Resonanz beeindruckt und freuten sich über den direkten persönlichen Kontakt zwischen den Jugendlichen und den Unternehmern. Es konnten bereits viele Praktika fixiert werden, einige interessierte Besucher brachten sogar ihre Lebensläufe mit, was wiederum die Unternehmer sehr beeindruckte.