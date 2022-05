Bis in die frühen Morgenstunden wurde im Klagenfurter Szene-Treff "Teatro" gefeiert. Nach Sperrstunde machte sich ein bislang unbekannter Täter an der Fassade und dem Eingangsbereich zu schaffen und hinterließ seine weniger geistreichen Ergüsse. Der Besitzer der Bar Gert Höferer ist erzürnt: "Offensichtlich können bestimmte Menschen mit dem Begriff fremdes Eigentum nicht sonderlich viel anfangen!" Dem Unternehmer ist ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. "Wenn jemandem etwas aufgefallen ist, würden wir dringend bitten, sich bei uns zu melden", so Höferer, der sogar für Informationen, die zum Täter führen, eine Belohnung in der Höhe von 500 Euro ausschüttet.