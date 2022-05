Letztes Jahr eröffnete Josef Huainigg, Enkelsohn des gleichnamigen Wörtherseefischers, mit seinem Partner Benjamin Fehringer den Fisch-Heurigen "Fisch Süd" an der Krumpendorfer Ortseinfahrt. Am Donnerstag starteten die beiden mit einem erweiterten Angebot in die Sommersaison. Heuer gibt es 30 zusätzliche Tische. "Möglich ist das durch die Kooperation mit einem Fischer", erklärt Huainigg. "Dadurch können wir unseren Gästen täglich ausreichend frischen Fisch aus dem Wörthersee – von der Reinanke bis zum Zander – bieten." Auch der Ab-Hof-Verkauf ist ab sofort geöffnet. Eine kühle Erfrischung gibt es an einer überdachten Tiki-Bar aus Holz, die ebenfalls neu ist. "Unter anderem bieten wir Wein, der in Weinfässern im Wörthersee gereift ist", sagt Huainigg. "Der Fischheurige ist ab sofort bis zum 10. September, von 10 Uhr bis 24 Uhr geöffnet."