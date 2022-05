Seit unzähligen Jahren beschäftigt die Stadt Klagenfurt der Bau eines neuen Hallenbades. Viele Ideen, von einem Bad am Messegelände bis einem in der Ostbucht, lagen auf den Tischen diverser Bürgermeister in den letzten Jahren. Schon fast euphorisch war die Stimmung, als im vergangenen Winter das Bad am Südring beschlossen wurde. Dass zeitgleich auch an einer Saunalandschaft - angelehnt am einstigen "Seebad"-Konzept - in der Ostbucht gebastelt wird, wurde der Öffentlichkeit vorenthalten.