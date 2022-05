Hohen Besuch gab es dieser Tage in Kärnten. Die Botschafter aus den lateinamerikanischen Ländern Panama, Paraguay, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Ecuador sowie aus Spanien, Israel und dem Vatikan reisten zu einem Besuch an, um die Kontakte nach Kärnten zu vertiefen. Auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch bei Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der die internationalen Gäste im Spiegelsaal in Klagenfurt begrüßte. Im Anschluss wurden am Donnerstag im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ) auf dem Wörthersee-Schiff die Kontakte vertieft.