Im Spa-Bereich erfolgt gerade noch der letzte Feinschliff, während in den Stockwerken darüber das Hotel Schloss Seefels in Töschling schon in die Saison startet. An der Rezeption melden sich die Gäste an, bestaunen den 200 Jahre alten, venezianischen Kristallluster im Eingangsbereich, der ebenso wie die Ausstattung des runderneuerten Traditionshauses in frischen, bunten Farben strahlt. Gut besucht ist die vergrößerte Terrasse, die jedem Gast einen Sitzplatz mit Sicht auf den Wörthersee garantiert.