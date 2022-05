Vor Jahren galt die Kärntner Landeshauptstadt noch als Springreiterhochburg: Auf den Reitanlagen in Harbach, Ehrenhausen und Tultschnig gingen regelmäßig nationale und internationale Reitsportveranstaltungen über den Parcours. Letztere war sogar Austragungsort von Europameisterschaften im Springreiten – die besten Nachwuchsreiter aus ganz Europa schwangen sich in Tultschnig in den Sattel. Auch Maria Wörth machte sich als Veranstalter einen Namen – auch für Hugo "Nationale" Simon und seinen legendären E. T. ertönte dort die Startglocke.

In den letzten Jahren wurde es (nicht nur coronabedingt) ruhig, was Events im Springreitsport in Klagenfurt und Umgebung betrifft – Tultschnig, Harbach und Maria Wörth haben sich als Veranstalter zurückgezogen, eine der Reitanlagen in Ehrenhausen wurde dem Boden gleichgemacht. Dieses Wochenende wird der Sport aber aus seinem "Dornröschenschlaf" wach geküsst. Jannik und Ulrich Domaingo zeigen sich für die Organisation eines Zwei-Tage-Events in der Klagenfurter Suppanstraße verantwortlich.

Speziell für Nachwuchsreiter

Die Nachwuchsarbeit liegt dem Brüderpaar besonders am Herzen. Aus diesem Grund ist das Turnier speziell für junge Springreiter und Springreiterinnen ausgerichtet. Bewerbe von 60 bis 125 cm stehen am Programm. Zudem werden weitere Teilbewerbe des Kärntner Sommercups in den Klassen Kleinpferde, lizenzfrei und über eine Höhe von 105 cm ausgetragen.

"Wie in jeder Sportart leben auch wir vom Nachwuchs", erklärt Jannik Domaingo, der gemeinsam mit Bruder Ulrich (48) die Reitanlage im Norden von Klagenfurt seit mittlerweile sieben Jahren betreibt. Auf den 25-Jährigen selbst kommt an diesem Wochenende eine Dreifachbelastung zu: Er ist nicht nur Veranstalter, sondern auch Trainer und schwingt sich selbst in den Sattel. "Gemeinsam mit meinem Bruder betreue ich rund 25 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Klassen", so Domaingo, der im Vorjahr über die Bronzemedaille in der Österreichischen Mannschaftsmeisterschaft jubeln durfte. Als Veranstalter rechnen die Domaingos und das Team des Union Reitverein Klagenfurts mit 120 Starts pro Tag. Beginn ist täglich um 8 Uhr. Für Speis und Trank ist gesorgt.