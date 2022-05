Mit mehr als 100 Stundenkilometern raste die 28-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land am Donnerstag gegen 20.15 Uhr in der Klagenfurter Rosentalerstraße stadteinwärts. Auf ihrer Strecke überholte sie trotz doppelter Sperrlinie vor ihr fahrende Fahrzeuge und fuhr trotz Rotlichts in eine Kreuzung ein. Die Raserin musste ihre Geschwindigkeit schließlich drosseln, weil das Verkehrsaufkommen größer wurde. Eine nachfahrende Polizeistreife konnte sie anhalten, gültigen Führerschein besitzt die Frau nicht. Sie wird angezeigt.