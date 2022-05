Er hat das Haus voll mit Gästen aus 15 verschiedenen Nationen, darunter Belgier, Niederländer und Schweden, die wegen des Rammstein-Konzerts eingecheckt haben. Trotzdem gelang es dem Direktor des Parkhotels Pörtschach, Christopher Zadovnik, Mittwochabend eine hochkarätige Expertenrunde zu versammeln, um das Thema Mitarbeitermangel bzw. Arbeitgebermarketing zu diskutieren.

Der Traditionsbetrieb beschäftigt im Sommer 155 Mitarbeiter, darunter 25 Lehrlinge in sechs Lehrberufen. "Es ist uns wichtig, in der derzeit hitzigen Diskussion positive Beispiele zu geben", so Zadovnik. Unter anderem hat er die Teildienste in der Küche mit der langen Nachmittagspause abgeschafft, stattdessen auf Früh- und Spätdienst umgestellt. Er ermöglicht es, dass Mitarbeiter auch in der Hauptsaison selbst Urlaub machen können. Und das Parkhotel setzt auf Aus- und Weiterbildung: 20 Prozent der Belegschaft ist aktuell in einem Ausbildungsprogramm, er selbst mit eingeschlossen. "Zwei Mitarbeiter, die in der Spüle beschäftigt waren, haben sich so weit qualifiziert, dass sie jetzt in der Küche arbeiten", berichtet der junge Direktor.