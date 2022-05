Unter so einem bekränzten Rosenbogen inmitten von strahlenden Farbtupfern im satten Grün wie auf einem impressionistischen Gemälde möchte man wohl gerne heiraten oder für ein besonderes Foto posieren. Romantische Gefühle tauchen unweigerlich auf bei diesem Gartenbesuch. Die "Paradiesgärten" in Emmersdorf bei Klagenfurt sind inspirierend, laden zum Träumen ein und wären ideale Kulisse für filmreife Sequenzen im Leben. Derzeit empfängt die Besucherinnen und Besucher ein Meer von Pfingstrosen mit großen, üppigen, vollen Blüten in Rot, Weinrot, Rosa, edlem Cremeweiß und heuer auch in Gelb und Aprikot, Neuheiten aus Bayern. 50 verschieden Sorten blühen bis Mitte Juni. Dazwischen leuchten tausende Iris in Gelb, Tiefblau und vielen zweifärbigen Tonnuancen, die es nur selten gibt.