Ende April hat die Europäische Kommission bekannt gegeben, dass Klagenfurt als einziger österreichischer Vertreter eine von 100 Klima-Vorzeigestädten der EU wird. Die Teilnahme an der EU-Mission "100 climate-neutral and Smart Cities" ist für die Landeshauptstadt eine besondere Auszeichnung, aber zugleich auch ein besonderer

Auftrag. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Dies betonten Vertreter von Stadtpolitik und Stadtwerken am Mittwoch im Rahmen eines Pressegespräches im Rathaus.