Am Mittwochnachmittag lenkte eine 27-jährige Frau aus Klagenfurt ihren Pkw auf der Kappeler Straße, L 94, in Richtung Kappel/Krappfeld. Auf der Rückbank saß ihre sechsjährige Tochter. Zur selben Zeit fuhr ein slowenischer Kraftfahrer (33) mit seinem Lkw samt Sattelanhänger in die entgegengesetzte Richtung. Aus noch unbekannter Ursache öffnete sich im Bereich der Ortschaft Oberbruckendorf während der Fahrt plötzlich die Seitentüre des Sattelanhängers und schlug auf die Windschutzscheibe des Autos der Frau. Bei dem Unfall wurden die Mutter und ihre Tochter verletzt und von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.