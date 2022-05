Die jahrelange Millionenveruntreuung in der Klagenfurter Stadtkasse hat die Landeshauptstadt erschüttert. Klagenfurt plant deshalb, wie auch Villach, die Umwandlung des bisherigen Kontrollamtes in einen Stadtrechnungshof. Voraussetzung dafür ist ein Gesetzesentwurf des Landes bzw. ein entsprechender Landtagsbeschluss. Der Gesetzesentwurf liegt seit Anfang der Woche vor. Er befindet sich derzeit in einer Begutachtungsphase.