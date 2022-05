Mehr als 40 Straßennamen in Klagenfurt stehen in Zusammenhang mit dem NS-Regime. Dazu zählen die Dr. Franz-Palla-Gasse, die zum Klinikum führt sowie die Hiessgasse in Welzenegg. Die Chirurgen Franz Palla und Viktor Hiess hatten im Zweiten Weltkrieg Zwangssterilisationen an psychisch und körperlich kranken Menschen durchgeführt. Seit Jahren fordern unterschiedliche Organisationen deshalb die Umbenennung der Straßen. Bislang konnte sich die Stadt aber nicht zu diesem Schritt durchringen. Stattdessen einigte sich die Politik im Herbst 2021 auf die Errichtung von Gedenksteinen, um der Opfer zu gedenken.