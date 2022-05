In der Jacques-Lemans-Arena in St. Veit fanden am Dienstag die Finalspiele der Schülerliga statt. Im kleinen Finale zwischen der SMS Waidmannsdorf und dem BG Villach/Perau gingen die Waidmannsdorfer mit einem 5:0 als Gewinner hervor und sicherten sich so Platz drei. Das große Finale war eine klare Angelegenheit für das BG/BRG/SRG Lerchenfeld, welche sich souverän mit 6:0 gegen das FSSZ Spittal/Drau durchsetzten und den Gesamtsieg erringen konnten.Damit vertreten die Klagenfurter Nachwuchskicker das Sportland Kärnten vom 25. bis 30. Juni beim Bundesfinale in Salzburg.