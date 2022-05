Im Süden Österreichs darf man sich am Mittwoch und am Donnerstag gleich auf zwei Rammstein-Konzerte freuen. Und das Doppel-Konzert in Klagenfurt geizt nicht mit Superlativen: Die 36 Meter hohe Bühne ragt sogar über das Wörthersee-Stadion hinaus. Sänger Till Lindemann und seine Mannen spielen auf einer 210 Tonnen schweren Bühne.

9.30 Uhr: Vorbereitungen auf Ansturm

Auch bei den Gastro- und Merchandising Ständen lässt man es entspannt angehen. "Dadurch, dass man erst ab 17 Uhr ins Stadion kann, rechnen wir vor 15 Uhr nicht wirklich mit einem Fan-Andrang", erklärt ein Gastronom.

8 Uhr: Crew beim Corona-Test

Fans, die ab dem frühen Morgen vor dem Wörthersee Stadion campieren – die gab es bei Bon Jovi, Ed Sheeran und selbstredend bei Robbie Williams. Die Rammstein-Hörer gehen es offenbar entspannter an. Die einzigen Menschen, die am Mittwoch schon um 8 Uhr vor dem Stadion warteten, waren Mitarbeiter der lokalen Crew. Sie mussten erst einen Corona-Test absolvieren, um überhaupt in die Nähe der Bühne zu dürfen.

Gegen 8 Uhr waren beim Wörthersee-Stadion nur die Crew-Mitarbeiter vor Ort. Rammstein-Fans waren noch keine zu sehen © Thomas Cik

0.00 Uhr: Seltsame Lichter

Schon in der Nacht auf Mittwoch sorgte das Spektakel für Aufregung. In Klagenfurt und Umgebung fragten sich viele Bewohner, woher der Lichtstrahl am Himmel kommt, wie "Klagenfurt Elite" auf Instagram berichtet. Natürlich landeten keine Aliens in Klagenfurt, wie manche (scherzhaft) vermuteten, die Lichterprobe für das Rammstein-Konzert war aber sogar bis Ebenthal zu sehen.

Sind die Aliens gelandet? Die Lichterprobe für Rammstein war sogar bis Ebenthal zu sehen © Klagenfurt Elite

Österreichs größte Bühne

Bis zu 70.000 Menschen werden an zwei Tagen erwartet - 2.000 Menschen haben geholfen, das Konzert auf den Weg zu bringen. Bescheidenheit war gestern, jetzt ist Österreichs größte Bühne angerichtet - und das Konzert wird so viel Strom verbrauchen wie eine Kleinstadt mit 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Der Einlass zum von Arcadia, Live Blood und Rock The Nation veranstalteten Doppel-Konzert beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr. Man kann nur hoffen, dass das Wetter hält: Beim Tour-Start in Leipzig musste die Band vorige Woche das Konzert wegen eines Gewittersturmes unterbrechen. In Klagenfurt sind heute um die Mittagszeit erste Regenschauer angesagt, am Nachmittag könnte es gewittrig werden.

Das Duo Jatekok wird ab 19 Uhr die Stimmung anheizen - ehe Rammstein mit ihrem neuen Album im Gepäck die Bühne betreten werden.