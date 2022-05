Im Süden Österreichs darf man sich am Mittwoch und am Donnerstag gleich auf zwei Rammstein-Konzerte freuen. Und das Doppel-Konzert in Klagenfurt geizt nicht mit Superlativen: Die 36 Meter hohe Bühne ragt sogar über das Wörthersee-Stadion hinaus. Sänger Till Lindemann und seine Mannen spielen auf einer 210 Tonnen schweren Bühne. 70.000 Menschen werden an zwei Tagen erwartet - 2000 Menschen haben geholfen, das Konzert auf den Weg zu bringen. Bescheidenheit war gestern, jetzt ist Österreichs größte Bühne angerichtet - und das Konzert wird so viel Strom verbrauchen wie eine Kleinstadt mit 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Der Einlass zum von Arcadia, Live Blood und Rock The Nation veranstalteten Doppel-Konzert beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr. Man kann nur hoffen, dass das Wetter hält: Beim Tour-Start in Leipzig musste die Band vorige Woche das Konzert wegen eines Gewittersturmes unterbrechen. In Klagenfurt sind heute um die Mittagszeit erste Regenschauer angesagt, am Nachmittag könnte es gewittrig werden.

Das Duo Jatekok wird ab 19 Uhr die Stimmung anheizen - ehe Rammstein mit ihrem neuen Album im Gepäck die Bühne betreten werden.