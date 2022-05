Im Zeitalter des Internets und der Pandemie sind Betreiber von klassischen Geschäften besonders gefordert. In vielen Stadtzentren in Österreich ist die Zahl der leerstehenden Geschäftsflächen in den vergangenen Jahren gestiegen. Ein prägendes Beispiel ist die Bahnhofstraße in Klagenfurt, die bis vor 20 Jahren noch "die" Flaniermeile der Landeshauptstadt war. Trotz vieler Bemühungen konnte aber bis heute keine Revitalisierung erreicht werden.