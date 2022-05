Auf die Plätze, fertig, los! 985 Kinder und Jugendliche aus fünf Klagenfurter Schulen tauschten ihre Klassenräume gegen den Herbertgarten des Klagenfurter Turnvereins, um auf dem Sportplatz in der Feldkirchner Straße zu Pop- und Wunschmusik für Menschen in Not begeistert Kilometer für Kilometer zu laufen. "Wir rennen für die Ukraine-Hilfe der Caritas", verrieten Ashley – Schülerin der Vorschulklasse der VS 9, Dr. Theodor-Körner-Schule – und Maximilian, der die zweite Klasse der VS 9 besucht. Ashley will damit "die Menschen in der Ukraine unterstützen, die nichts mehr zu essen haben" und Maximilian geflüchtete Familien, die "hier sind, weil sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können". Annalena und Sofie, Schülerinnen des Gymnasiums St. Ursula, hatten ihre Sportschuhe für Mütter in Not geschnürt, "weil damit auch deren Kindern geholfen wird".