Knapp 1900 Mitarbeiter beschäftigt der Magistrat Klagenfurt. Wie in vielen anderen Unternehmen kamen auch im Stadtapparat Weihnachtsfeiern und Zusammenkünfte aufgrund der Pandemie in den letzten Jahren zu kurz. Als Ersatz lädt Personalreferent Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) zum "Sommerfest des Magistrats" am 2. Juni um 17 Uhr im Sunset im Klagenfurter Strandbad.