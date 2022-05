Am vergangenen Wochenende ging in Mörbisch das Militärmusikfestival über die Bühne. Die 6000 Besucher bekamen sowohl traditionelle Märsche als auch moderne Interpretationen mit Solisten geboten. Für Aufmerksamkeit sorgte aber auch Korporal John Platzer aus Klagenfurt. Der Informationsoffizier schlüpfte spontan in die Rolle eines Rappers und gab auf der Seebühne einen “Bundesheer-Wochenrückblick” zum Besten. In dem Rap beschreibt er seine Tätigkeit als Informationsoffizier beim Militarmusikfestival und dass für jeden musikalischen Geschmack etwas geboten werden wird. Das Bundesheer stellte den Video-Mitschnitt in den sozialen Medien online. Dort erzielte es innerhalb weniger Tage eine Reichweite von über 30.000 Views.