Am Mittwoch und am Donnerstag finden im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt zwei Großveranstaltungen statt. Die deutsche Band Rammstein wird an beiden Abenden Konzerte geben. "Da sehr viele Besucher erwartet werden, treten auch diesmal wieder umfangreiche Verkehrsregelungen in Kraft", berichtete die Polizei. Eine zeitgerechte Anreise wird jedenfalls empfohlen.

An beiden Veranstaltungstagen ist ab dem mittleren Nachmittag vor allem im Bereich der Autobahnabfahrt Klagenfurt West/Minimundus sowie nachfolgend am Südring mit starkem Anreiseverkehr zu rechnen. Der Südring wird zudem ab 15 Uhr zwischen der Wörthersee-Südufer-Straße und der Waidmannsdorfer Straße von West nach Ost als Einbahn geführt. Eine Zufahrt bis zum Stadion ist nicht empfehlenswert, da die wenigen Parkflächen im Bereich des Stadions für Reisebusse und als Behindertenparkplätze vorgesehen sind.

Die Anrainerschutzzone ist im Zeitraum von 16 Uhr bis 23.15 Uhr in Kraft. Das Parken im Siedlungsgebiet ist in diesem Zeitraum ausschließlich mit einer Anrainervignette erlaubt. Deshalb werden folgende Auffangparkplätze eingerichtet, die mit einem kostenlosen Shuttle-Service ans Stadion angebunden sind:

Buslinien

Achtung: Der Parkplatz Strandbad wird vom Shuttle-Service nicht angefahren! Ein Ausweichen auf Linienbusse der Stadtwerke ist möglich. Genutzt werden können zudem auch sämtliche kostenpflichtige Parkhäuser in der Innenstadt sowie der Parkplatz Messe Klagenfurt. Von dort aus kann mit der Linie 60 (Messe West) sowie 85 (Messe Ost) das Stadion erreicht werden.

Ab 17.30 Uhr bis Betriebsende der Busse berechtigt die Eintrittskarte in das Stadion zur kostenlosen Nutzung der Linienbusse der Stadtwerke Klagenfurt AG. Zudem wird eine zweite Shuttle-Linie zwischen dem Hauptbahnhof Klagenfurt und dem Stadion (über Messe West) geführt.

Straßensperren

Neben der Einbahnregelung am Südring gibt es noch weitere Verkehrsmaßnahmen: In der Siebenhügelstraße gilt ab der Kreuzung mit der Maria-Platzer-Straße ein generelles Fahrverbot, ausgenommen Anrainer und Shuttle-Busse. Weiters werden die Glanfurtgasse ab der Siebenhügelstraße in Richtung Süden sowie in weiterer Folge die Leopold-Figl-Straße bis zur Ferdinand-Wedenig-Straße in Richtung Westen als Einbahn geführt. Das Parken auf einer Seite ist dort möglich.

Die angeführten Verkehrsmaßnahmen treten sowohl am Mittwoch auch als auch Donnerstag in Kraft, heißt es von der Polizei.