Am Montag gegen 22.30 Uhr brachte eine 25-jährige Frau in Klagenfurt eine Körperverletzung durch ihren Lebensgefährten zur Anzeige. Sie gab an, dass sie von dem Mann, einem 33-jährigen Klagenfurter, nach einem Streit mehrfach mit ihrem Kopf gegen Badezimmerinventar geschlagen wurde. Eine Lampe und ein Spiegel gingen teilweise zu Bruch. Das zeigt, mit welcher Kraft und Aggression der 33-Jährige vorgegangen sein muss.