Schon seit Jahren wird eine Umbenennung der Dr. Franz-Palla-Gasse gefordert. Der in der NS-Zeit praktizierende Arzt Palla hat in der damaligen Landeskrankenanstalt Klagenfurt Zwangssterilisierungen durchgeführt. Die Gasse steht nicht zuletzt auch deshalb im Fokus, weil sie unmittelbar zum Krankenhausareal führt, wo die Verbrechen passiert sind. Letztes Jahr wurde beschlossen, dass der Straßenname bleibt, aber die Straße ein Denkmal für die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen erhält.

Der Ferlacher Steinmetz Helmut Cekoni-Hutter fertigte einen Gedenkstein an. Dieser wurde letzte Woche aufgestellt. Doch schon in der Nacht von Freitag, den 20. Mai, auf Samstag, den 21. Mai, wurde der Gedenkstein mit roter Farbe besprüht.

Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) verurteilt die Beschmierungsaktion. "Jede Beschmierung ist abzulehnen", sagt er. "Sollte der Täter den Ort der Beschmierung zufällig ausgewählt haben, ist es traurig genug. Noch schlimmer wäre es, wenn sich derjenige nicht mit der Botschaft des Denkmals identifizieren kann."

Die Kosten der Entfernung zahlt übrigens die Stadt Klagenfurt, und somit der Steuerzahler.