Seit 40 Jahren ist das "Gallo Nero" in der Klagenfurter Pfarrhofgasse 8 ein beliebter Treffpunkt vieler Nachtschwärmer und Kulturliebhaber. Ende Juni, nach vier Jahrzehnten, verabschiedet sich das Kult-Lokal in den "Ruhestand". Das Ende kommt nicht von ungefähr: Pächter Josef Michael Jahrmann hat nach einem Leben in der (Nacht)Gastronomie genug, die Pandemie hat ihm und dem Lokal mächtig zu gesetzt. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen. "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge", erklärt Jahrmann.