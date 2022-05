Drei Tage lud die Klagenfurter Modeschule Wi‘Mo zu ihrer Fashion Week. Diesmal zeigten die 19 Schülerinnen der Maturajahrgänge und Schüler Lukas Primus ihre Abschluss-Kreationen nicht wie sonst im Veldener Casineum. "Wir wollten mit den Coronavirus-Bestimmungen sicher gehen", erklärte Mode-Fachvorständin Maria Unterkofler, warum der rote Teppich für die Modeschauen in das Schulgebäude verlegt wurde. Bei der Organisation waren die Schülerinnen Romy Angermann, Chiara Begusch, Saskia Faltheiner, Anna Furian, Laureen Gindl, Vanessa Grabner, Nastasja Habernik, Anna Harnisch, Norah Huditz, Samantha-Josefine Jansen, Jasmin Jelitsch und Lea Kainz federführend. Dirk Smits hat choreografiert.

Die erste richtig große Anime-Manga-Convention Österreichs seit der Covid-19-Krise ging am Wochenende am Klagenfurter Messegelände über die Bühne. Zu der vom Jugendzentrum "Kwadrat" organisierten Messe kamen neben vielen Gästen aus ganz Österreich auch die Veldener David und Simone Jatropolus in Kostümen der "Warhammer 40.000"-Figuren Space Marine und Adepta Sororita.