Kann der GTI-Wildwuchs ein Ende finden, wenn man der Community eine breite Bühne, gespickt mit Events bietet? Unternehmer Thomas Semmler sagt ja: "Wir wollen das GTI-Treffen nicht sterben lassen." Mit seiner Veranstaltungsagentur Semtainment will er 2023 ein GTI-Treffen an fünf Plätzen in Kärnten samt Konzerten, Kulinarik und Messen organisieren. Die konkreten Orte verrät er nicht. Nur so viel: "Es handelt sich um große asphaltierte Parkplätze, in der Nähe vom Faaker See, Klopeiner See, Wörthersee und in Klagenfurt." Die sogenannte "Hauptstadt der GTI-Freunde" - Reifnitz - ist nach jetzigem Stand nicht dabei. Die Investitionssumme beträgt 500.000 Euro. Im Herbst will Semmler mit einem "zeitgemäßen Konzept, ohne Ballermann" an die Öffentlichkeit gehen.