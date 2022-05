Zur Langen Nacht der Forschung 2022 wurden am Freitag Interessenten auf den gemeinsamen Campus der Uni Klagenfurt und des Lakeside Parks eingeladen. Zwischen 16:00 und 23:00 Uhr hatten rund 8000 gezählte Gäste die Möglichkeit unterschiedliche Stationen zu besuchen und Einblicke in zahlreiche Forschungsfelder zu bekommen. Am Programm stand eine Vielfalt an Themengebieten, der diesjährige Fokus lag auf nachhaltiger Mobilität. Den Startschuss des Events gab die Eröffnungsshow am Campusgelände. Durch Kurzvorstellungen konnten alle Stationen ihre Schwerpunkte präsentieren, mit dabei Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, CEO des Lakeside Bernhard Lamprecht und Rektor Oliver Vitouch, sowie Vizerektorin Martina Merz.