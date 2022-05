Montag heulten in Klagenfurt die Sirenen. Der Grund: In einem Wohnhaus haben auf dem Herd vergessene Speisen zu brennen begonnen. Abgespielt haben sich die Szenen in Klagenfurt, nähe der Feldkirchner Straße. Im Einsatz stehen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Polizei sowie das Rote Kreuz. Eine Nachbarin die Flammen mit einem Handfeuerlöscher löschen. Die Kameraden der Feuerwehr führten Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand. Die Bewohnerin wurde vom Team des Roten Kreuzes vor Ort untersucht.