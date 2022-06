Herrliche Sommertemperaturen, der türkisblaue See und auf der grünen Wiese - erste Reihe fußfrei - mit Blick auf das Wasser sitzt eine Gruppe von Damen und Herren im Schatten eines großen Baumes vor drei, der bekannten weißen Hütten im Strandbad Klagenfurt. „Willkommen in meiner See-Villa“, begrüßt Ute Hierzegger mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Vor den Hütten sind Tische und Stühle arrangiert, Thermoskannen mit Kaffee stehen bereit. Bevor wir uns unterhalten, gibt es Kaffee und Reindling. „Ich habe früher sogar Porzellan-Geschirr hier gehabt, aber seit ein paar Jahren bin ich auf Pappteller und Holzbesteck umgestiegen, das ist für mich einfacher, wenn ich nicht jedes Mal ganz nach hinten laufen muss, um das Geschirr abzuwaschen“, erzählt Hierzegger. Denn hier wird täglich groß aufgetischt: "Wir essen hier im Strandbad jeden Tag Suppe, Hauptspeise, Nachspeise und Salat, nachmittags dann Kaffee und Kuchen", erzählt die Hütten-Besitzerin stolz. Das Essen wird in Warmhalteboxen von Zuhause mitgebracht. Bei größeren Feierlichkeiten wechselt man sich in der Gruppe ab: "Da reden wir uns vorher ab, wer was mitbringt."