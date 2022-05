Am Montag gegen 03.30 Uhr verständigte ein 61-jähriger Mann aus Klagenfurt den Polizeinotruf. Er konnte beobachten, wie ein Nachbar (41) seine Lebensgefährtin (40), beide aus Klagenfurt, durch den Innenhof des Mehrparteienhauses über den Asphalt zog und diese lautstark um Hilfe schrie. Die verständigte Streife konnte den 41-Jährigen nur leicht bekleidet und offensichtlich stark alkoholisiert vor seiner Wohnung antreffen. Als er mit dem Sachverhalt konfrontiert wurde, verharmloste er das Geschehene.

Beamten gewürgt

Die Lebensgefährtin machte sich bei den Polizisten bemerkbar und bestätigte die Aussagen des Zeugen. Sie gab außerdem an, dass sie die Wohnung verlassen wolle und in ihre eigene gehen will. "Der 41-Jährige wurde daraufhin zunehmend aggressiv und attackierte schließlich einen der Beamten, indem er ihn mit beiden Händen würgte. Nur unter der Zuhilfenahme von Einsatztechniken konnte der Beamte mithilfe eines zweiten Streifenpartners befreit werden", steht im Polizeibericht.

Der Beschuldigte wurde in weiterer Folge festgenommen. Aufgrund des Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde der Mann in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Dort konnte bei ihm mittels Alkomattest eine starke Alkoholisierung festgestellt werden.

Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen

Nach weiterer Abklärung mit der Lebensgefährtin des Festgenommenen wurde gegen diesen obendrein ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der Beschuldigte wird im Laufe des Montags zum Sachverhalt einvernommen und befindet sich vorerst in Polizeigewahrsam.

Ein Beamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, auch die 40-jährige Frau wurde leicht verletzt. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, sowie der schweren Körperverletzung gegen einen Beamten und der Körperverletzung gegen seine Lebensgefährtin angezeigt.