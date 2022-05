Der deutsche Sternekoch Nelson Müller hat mit dem ZDF ein neues Kochformat entwickelt, wo Gerichte aus ganz Europa gekocht werden. Österreich wird mit dem Wiener Tafelspitz mit Krensauce repräsentiert. Man hat sich quasi gegen das Wiener Schnitzel durchgesetzt.

Das Neue an diesem Format, das der ZDF dann in die Gegend fährt, wo das Gericht heimisch ist. Und der original Wiener Tafelspitz, so wie in Kaiser Franz Josef I. schon gegessen hat, kam ursprünglich vom Kärntner Blondvieh. So wird jetzt am Samstag, dem 28. Mai, in Eberstein beim Blondviehbauernhof Raphael Pliemitscher gedreht und gezeigt, wie diese beliebten Tiere leben und gehalten werden und danach wird Innungsmeister Raimund Plautz in Klagenfurt zeigen, wie man einen Tafelspitz fachmännisch richtig herrichtet, denn das ist auch österreichisches Know-how.

Der Genussverein Kärntner Blondvieh unter dem Engagement von Ilmar Tessmann ist besonders Stolz, dass das Kärntner Blondvieh mit dem Steirerkren gemeinsam zu den Protagonisten für die österreichische Küche geworden sind, bzw. eben Österreich repräsentieren dürfen.