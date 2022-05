Neuer Club in Klagenfurt feierte seine große Eröffnung

Am Samstag feierte der neue "Im Süden Club" am Klagenfurter Messegelände ein großes Opening-Event. Bekannte Sportler, Unternehmer und Vertreter aus der Politik ließen sich blicken. Schon am kommenden Freitag steigt die nächste Veranstaltung.