"Ich, ich bin dann König. Und du, du Königin." Der Abend war lau, der Neue Platz fühlte sich nach großen Bühne an und Tonč Feinig füllte jenen Klagenfurter Abend mit David Bowies "Helden" - und dem sehnsüchtigen Gefühl nach dem Mehr und dem Danach. Dieser Freitag war wohl genau der richtige: Die Menschen strömten in Scharen in die Stadt, die Gastgärten waren gut gefüllt und am Neuen Platz versammelten sich viele Menschen, die zuerst den noch jungen Oskar Haag sehen wollten.