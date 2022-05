Seit über einem Jahr managt Bernhard Lamprecht zwei Kärntner Tech-Parks: den Lakeside Park in Klagenfurt sowie den High Tech Campus (HTC) in Villach. Während der Lakeside Park seit 2005 in sieben Baustufen kontinuierlich auf 14 Gebäude wuchs, wird in Villach am 23. Juni erst Gebäude Nummer 002 an den einzigen Mieter übergeben: die Silicon Austria Labs (SAL). Auf 4000 Quadratmetern finden 3000 Quadratmeter Büro- und Laborflächen sowie ein 1000 Quadratmeter großer Reinraum Platz.