In der Fastenzeit gab es im Fitnessstudio "biXpack" in Klagenfurt eine besondere Challenge für die Kundinnen und Kunden: Jedes Kilo, das in dieser Zeit abgenommen wurde, verwertete die Regionsleiterin von "biXpack" Kärnten-Osttirol, Alice-Nicole Schön, in zehn Euro für einen guten Zweck. Voll motiviert wurden so in diesem Fitnessstudio rund 400 Euro gesammelt.